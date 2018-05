Larissa Riquelme habló de la situación legal de Jonathan Fabbro

Jonathan Fabbro enfrenta actualmente un juicio por las acusaciones de abuso sexual que supuestamente habría realizado contra dos niñas menores de edad. Ante esta situación, su pareja, Larissa Riquelme, habló con los medios. enfrenta actualmente un juicio por las acusaciones de abuso sexual que supuestamente habría realizado contra dos niñas menores de edad. Ante esta situación, su pareja,, habló con los medios.





"La primera de las acusaciones es con abuso con acceso carnal agravado. La pericia médica salió negativa, y hay otras pericias más que muestran algunas contradicciones que manifiesta la menor. La otra es un hecho que no se consumió y la denuncia no la hizo la menor, la hizo la madre. Tenemos audios de esta persona entre ambas denunciantes y pruebas que demostraría que están complotadas", aseguró la modelo en una nota con , aseguró la modelo en una nota con Crónica





Luego se refirió a una de las niñas involucradas, la cual, es su ahijada. "Yo tuve la oportunidad de hablar con ella y me habla, me manda audios y me pregunta cuándo me voy a Paraguay. Ella ni siquiera dimensiona ni sabe lo que está ocurriendo. No puedo hablarte de lo que ocurrió dentro de la cámara pero hay cosas que irán sabiendo en su tiempo", comentó Larissa entre lágrimas.





Finalmente aseguró que tiene la confianza en demostrar la inocencia de su marido. "Yo tengo muchas cosas para demostrar, ella no. Hay muchas cosas que en su momento voy a demostrar, hay mentiras y contradicciones en la declaración", concluyó.