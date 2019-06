Lanata no podrá hacer su programa y El Trece le competirá a los Martín Fierro con una película

El Trece confirmó que Jorge Lanata, conductor de "Periodismo para Todos", no saldrá al aire este domingo con su programa, debido a un pico de presión que lo obligó a estar internado en el Hospital Británico. confirmó queconductor de, no saldrá al aire este domingo con su programa, debido a un pico de presión que lo obligó a estar internado en el Hospital Británico.





De esta manera, desde el canal ya informaron que desde las 22 habrá una película de suspenso y drama, llamada "El sobreviviente", dirigida por Peter Berg. El canal le competirá a los Martín Fierro que transmite Telefe con un filme, algo bastante complicado para los del solcito.

Jorge Lanata



Este cambio de último momento se debe a que el periodista debió ser internado en la noche del jueves, y ahora debe permanecer en observación en el centro de salud.





No es la primera internación que sufre el conductor de "Lanata sin filtro": en febrero fue por problemas gastrointestinales, luego por un problema de rodilla y finalmente, en abril, por una neuropatía agravada.





"Yo tengo una cosa que se llama neuropatía diabética. Eso te agarra por la diabetes, te agarra en las piernas. Están los huesos, los músculos y después hay como unas terminales nerviosas que se asfixian y te duele realmente mucho", dijo en diálogo con Alfredo Leuco. dijo en diálogo con

Martin Fierro



"Ahora estoy medio jodido de esto y por eso no puedo hacer distancias largas. Puedo caminar con un bastón, pero si tengo que hacer 200 metros, no puedo ir", expresó el conductor.





"Periodismo para todos" arrancó el domingo 26 de mayo con el monólogo del conductor sobre las elecciones, liderando la franja con 13,1 en competencia directa con "El precio justo famosos". El programaarrancó el domingo 26 de mayo con el monólogo del conductor sobre las elecciones, liderando la franja conen competencia directa con





"Ustedes saben que no soy un tipo solemne. Me visto como Piñón Fijo y ejerzo el sentido del humor como una de las formas de inteligencia. Trato de que este programa y los otros que hago sean divertidos en medio del bajón que son las noticias. Pero hay una cosa que para mí es importante: trato de no ser frívolo", dijo el periodista en el inicio.