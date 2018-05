Lanata le hizo burla, Marley no se prendió pero le contestó con una paliza en rating

La parodia que hizosobre el hijo de, al iniciar su primer programa del año con una persona enana vestida de bebé no cayó para nada bien en los televidentes que, en su mayoría, mostraron cierto apoyo en redes sociales al conductor de

Luego vino la opinión de los famosos como Florencia Peña que es amiga de Marley y está parada en la vereda opuesta de Lanata en materia ideológica, sobre todo durante el kirchnerismo donde Peña militó mediáticamente y Jorge fue un emblema de la lucha entre el Grupo Clarín y Cristina Fernández.

En tanto, Marley no quiso matar al conductor del Trece y en charla con este medio dijo: "Me lo comentó la gente en las redes, pero yo no soy de hablar mal de otros y menos aún de alguien que compite en mi horario. Cada programa es una fuente de trabajo para mucha gente y les deseo lo mejor".

Pero, una semana después, en la guerra del mano a mano entre Lanata y Marley, el conductor de Telefe con "Por el mundo" tuvo cuartos en competencia que le sacaban tres puntos a su rival. Lanata empezó a las 22:04 con un rating de 11.9. En ese momento, Marley estaba en 15.4.

A las 22:15, Lanta medía 13.6 y Marley 16.3. La mayor brecha se dio a las 22:30 cuando Jorge lograba 13.8, pico máximo de su emisión, pero Marley llegaba a 17.2.

Luego llegó el final del programa de Telefe pero enfrente tuvo al "Bake Off" con Paula Chaves que logró su mejor rating en lo que va del año con 14.8 de promedio. Si bien "Periodismo para todos" fue el programa más visto del Trece con 12.6, no es menor la lucha de cada domingo, sobre todo por la burla inicial y la referencia que Lanata hizo sobre su contrincante. Quizá, si se hubiese quedado callado, la lupa no se pondría en ese lugar.