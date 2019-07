Lanata entrevistó a Ventura y limaron asperezas: "Casi llegamos a las trompadas"

Luis Ventura contó que pudo hacer las paces con Jorge Lanata y aseguró en "Involucrados", un desencuentro entre ambos". El periodista de espectáculos se animó a visitar el ciclo que conduce Lanata por TN, "Hora 25", en donde hace entrevistas profundas y hablaron de todo. contó que pudo hacer las paces cony aseguró en "", América ,que la enemistad surgió de "". El periodista de espectáculos se animó a visitar el ciclo que conduce Lanata por TN, "", en donde hace entrevistas profundas y hablaron de todo.





Entre otras cosas, Ventura analizó la actualidad de la profesión:"Cada vez veo menos periodismo, mucha operación, mucha cosa armada, mucho Internet". Lanata le preguntó que no hace en su trabajo y Luis contestó: "Trató de no matar, herir, dañar dentro de lo que puedo. Muchas veces es difícil porque decir la verdad -o contar la verdad que vos tenes- es injusto, muchas ves doloroso, muchas veces estas comprometido con la persona que tenes que informar. Si no puedo porque no me permite mi conciencia o corazón prefiero el silencio, no quiero falsear, eso me duele".





Nunca fui un tipo de formalidades, me dejo llevar por la intuición y el corazón", sumó. Además, Luis se animó a hablar de su salida de "Intrusos", América, hace cinco años y confesó que a partir de ese día se enfrió su amistad con Jorge Rial. , sumó. Además,se animó a hablar de su salida de "", América, hace cinco años y confesó que a partir de ese día se enfrió su amistad con





Esa reflexión lo llevó a hablar de su vida personal en la que contó sobre sus relaciones: "Me casé con una chica muy buena, ideal. El desastre era yo. A los 27 me separé", dijo y aseguró que volvió a vivir a Lanús, "Al año me enamoré de la madre de Facundo y Nahuel (sus hijos). Estuve 32 años con ella y después vino lo de Antonito, todo el lió que se armó... y hoy estoy viviendo en lo de mi viejo", detalló sobre la situación que le tocó vivir cuando se supo sobre el hijo extramatrimonial que tuvo con Fabiana Liuzzi.

"Hoy no me importa la plata, no me importa nada", dijo y agregó: "Siempre fui el más buscado porque trabajo".





Sobre su pelea con Lanata, Luis contó en el ciclo de Mariano Iúdica y Pia Shaw: "Yo fui coach de Leonardo Fariña cuando apareció en los medios. Lanata dijo que yo cobraba por hacerlo, cosa que no pasó. Lo hice porque cuando en una pelea diez le pegan a uno, yo estoy con el uno". Y, agregó "El día que se le entregué el Martín Fierro de Oro en la radio, lo encuentro detrás del escenario y me extiende la mano. Me agradeció la distinción. Habíamos estado peleados, casi llegamos a las trompadas".









