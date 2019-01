Lamothe: "Hay que ser muy flexibles para encarar este cambio y eliminar el machismo que hace mierda"

Esteban Lamothe dialogó a solas con PrimiciasYa.com y dio detalles de su papel en la nueva ficción que se estrenará el próximo lunes a las 22:30 en Telefe, "Campanas en la noche". Además, se refirió a las fuertes escenas que protagonizará con Calu Rivero. dialogó a solas cony dio detalles de su papel en la nueva ficción que se estrenará el próximo lunes a las 22:30 en. Además, se refirió a las fuertes escenas que protagonizará con





"Estoy muy feliz de haber participado de esta propuesta, es una gran producción. Con mucha expectativa esperando que le guste tanto a la gente como a nosotros", indicó en primer lugar e actor.





Luego destacó: "Llega en un momento de mi vida muy bueno, con la mitad de la vida recorrida. Y estoy muy contento de hacer este personaje que es totalmente diferente a todo lo que hice en otras novelas, nunca había hecho de un malo o villano. Es un malo muy diabólico, muy perverso y manipulador. Es un personaje muy intenso el que me tocó hacer".

Al ser consultado sobre si está pendiente del rating, dijo: "Quiero que le vaya bien, me pongo nervioso en el debut porque quiero que el producto funcione, estoy pendiendo de los números y todo eso. Dios quiera que la gente nos acompañe. Me interesa el rating, me interesa que la gente lo vea y sea parte de esa historia que contamos con tanto amor".





Sobre su papel y la ficción, Lamothe contó: "El personaje mío se llama Vito, es súper diabólico. Yo la compararía con Resistiré, es una novela fuerte. (...) Parecida en el sentido de que los malos son malos. Culebrón le queda chico. Me parece que es mucho más que un culebrón porque es también un thriller terrible de suspenso y donde hay sangre y asesinatos y una trama compleja que va y que viene en el tiempo. La verdad que es una apuesta fuerte de Telefe, una jugada fuerte y estamos muy contentos".





Por otro lado, se refirió a la lucha contra la violencia de género: "El cambio que estamos viviendo es una bendición porque nos está haciendo repensar un montón de cosas como sociedad. Es el tiempo de las mujeres y es el tiempo de acompañarlas y aprender junto a ellas. Hay que ser muy flexibles para encarar este cambio, en esta revolución tan hermosa que es eliminar el machismo que hace mierda. A mí todo esto me está haciendo cambiar como ser humano, no como actor. Siempre respeté y veneré a mis compañeros por el respeto a los seres humanos".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino