Lali sobre el romance con David Victori: "Nos queremos mucho, pero somos personas..."

A fines de mayo, Lali Espósito se instaló en Madrid para terminar de rodar Sky Rojo, la serie de Netflix que había empezado a filmar cuando se declaró la pandemia del coronavirus.

Luego anunció su ruptura del ingeniero en sonido Santiago Mocorrea, de quién se separó tras casi cuatro años de pareja en septiembre. Y, después de desmentir rumores de romance con su compañero Miguel Ángel Silvestre, hace diez días fue sorprendida in fraganti por la prensa española junto al director David Victori.

Hace pocas horas, Lali le dio una nota a Teleshow de Infobae y habló por primera vez de las fotos que difundió la prensa española.

"Él y mis otros directores de Sky Rojo, que son maravillosos los tres. Cuando estaba con mi idea, por supuesto que iba corriendo a ellos diciendo: “Che, ¿si hago esto así, con qué lo puedo filmar?”. Obviamente, le preguntaba a los que sabían y me han ayudado mucho, David incluido, que es un gran amigo. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Es lo más, es un genio. Y estrenó una peli muy increíble que se llama No matarás", expresó.

Y luego contestó: "Que manía la de la sociedad de ver dos personas normal, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles tener cuatro hijos…".

"El titular es: “El nuevo novio…” ¡Pero me muero! ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio? ¡Escuchame una cosa! Uno no puede estar en paz... Olvidate, no. Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no voy a ocultar ninguna...eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual, con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres. Yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también. Entonces, estoy en una sintonía muy conectada conmigo misma. Y todo lo que venga de afuera, todos los demás son algo que me hace bien. Los amigos, las personas con las que uno pueda relacionarse afectivamente. Así que no tengo novio, ni lo tendré por el momento", finalizó.