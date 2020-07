Lali Espósito se sinceró sobre su carrera: "A veces me siento perdida, sin rumbo, desilusionada..."

Lali Espósito reflexionó sobre su carrera y reconoció que por momentos se llena de dudas o se siente sapo de otro pozo en la industria.

La cantante realizó un profundo posteo confesional junto a una serie de imágenes del show virtual que dio el fin de semana en una aplicación.

El live de Lali en BeApp acumuló más de 2.6M de likes y rompió el récord del live con más likes en dicha app superando a Katy Perry (888.6K).

"Ok...intentaré contarles lo que siento. Expresarles lo que me pasa cuando ustedes me hacen vivir estas experiencias tan especiales. Estoy en un momento de mi vida y mi camino artístico donde mi prioridad es reinventarme. Poner sobre la mesa lo vivido e intentar entender hacia dónde quiero ir y quien soy HOY. Pero sobre todo conectarme con el DESEO más profundo. Escrito parece fácil pero no lo es para nada. A veces me siento perdida, confundida , sin rumbo, desilusionada, medio loca,”sapo de otro pozo” y acelerada. Si! Ya se.. no suena agradable. Pero es importante pasar por acá para reafirmar-me ciertas cosas.

Si hay algo que me guió TODA mi vida fue la INTUICIÓN . Si supieran todas las decisiones y las vivencias gracias a la intuición entenderían (aún más) que clase de persona y artista soy. Igual creo que lo ven, que lo saben o lo perciben! El sábado hice mi primer concierto a través de una app y ustedes batieron récords de audiencia y likes para una artista latina ,del sur del mundo,con números que no puedo terminar de comprender porque...WOW!! Lejos de alimentar mi ego esto me demuestra QUE es lo realmente importante . Y mi intuición y mi corazón me dicen que lo importante siempre ,en definitiva, es ser yo misma . No es cursilería o romanticismo . Es la verdad ! Toda mi vida me guié por eso. Toda mi vida trabaje duro para eso . Siempre confié en eso .Y aunque aveces la “industria” me quiera “adoctrinar” o llevar hacia otros lugares confío siempre en que lo que sienta hacer (aunque aveces no sea “lo que se espera” o lo que “debería”) es lo que vale! USTEDES me muestran el camino constantemente y me hacen sentir no solo amada , sino segura !

Estoy agradecida a mi equipo de trabajo y a quienes confían en mi. En vísperas de un cuarto disco de estudio estoy llena de dudas e incertidumbres pero paradójicamente también de certezas . Con canciones que me encantan y que tengo muchas ganas que escuchen! Quiero agradecerles con todo mi corazón el lugar que me dan en sus vidas y que me quieran siendo LALI. Esto empezó hace muchos años y aquí estamos...Amándonos más y más. Gracias a cada persona de cada rincón de mi País y del mundo por acompañarme y amarme".

