Lali Espósito: "Se me ve bien porque tengo buen sexo"

Lali Espósito se encuentra en un punto álgido de su carrera artística y, a medida que el éxito agiganta se fama, en la Argentina y Latinoamérica, la se encuentra en un punto álgido de su carrera artística y, a medida que el éxito agiganta se fama, en la Argentina y Latinoamérica, la vida íntima de la morocha acapara, cada vez más, la atención de sus fanáticos.

Luego de que el año pasado disparara durante una entrevista la frase "me encanta coger" y que semanas atrás sorprendiera hablando sobre el orgasmo, esta semana, Lali volvió a hablar de sexo, en el marco de su relación con su novio, Santiago Mocorrea.

"Supongo que se me ve muy amiga con mi energía sexual porque tengo buen sexo. Estoy re enamorada. No me importa si es piantavotos tener novio", le dijo Lali a la revista Paparazzi.

"La industria te pide que no estés de novia. Les vendría re bien que yo fuera soltera y que hablara de eso", agregó.

