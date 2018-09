Lali Espósito se mató de risa tras las críticas por su video hablando inglés

Lali Espósito se tomó con mucho humor la viralización de su video hablando en inglés en una entrevista a un medio internacional en la cual derrapó en los verbos y conjugaciones. se tomó con mucho humor la viralización de su video hablando en inglés en una entrevista a un medio internacional en la cual derrapó en los verbos y conjugaciones.

"¡Me descompongo! Acabo de ver que hay un montón de notas acerca de mi inglés flojardi. Yo tomo clases de inglés, les juro y bueno, voy mejorando. Soy mejor que eso, pasa que era mi primera entrevista, para el mundo, en inglés y te pone nervioso", expresó en un video.

Y siguió bromeando: "Aquellos que me conocen, profundamente y me escuchan hablar, saben que yo hablo mucho mejor. Tomá pa' vo'. Gato. Cat... Es very difficult. Jack come back".

Sucede que Lali estuvo en el Festival de Venecia y durante la realización del evento fue consultada por Lady Gaga.

"Lady Gaga, what a dress. I love she because she is brave. She is... ", disparó Lali, con varios errores de conjugación.

Al darse cuenta de que ya no podía continuar con su inglés, Lali siguió en español: "¿Cómo se dice? No tiene miedo". Pero luego, la morocha volvió a insistir con el idioma, aunque luego regresó a su lengua nativa.

No te pierdas el video de esta nota!

