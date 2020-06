Lali Espósito sobre su pelea con Amaia Montero: "A esta altura de la vida no..."

Luego de la polémica entre Lali Esposito y Amaia Montero, la intérprete de “Soy” habló del tema y explicó lo que sintió luego de haber quedado en medio de un escándalo internacional. Las declaraciones las hizo en una entrevista con el periodista Lizardo Ponce.

Todo comenzó cuando la cantante argentina realizó un vivo de Instagram con Peter Lanzani recordando su paso por Casi Ángeles. Ahí fue donde reveló el cruce protagonizado por la China Suárez y Amaia Montero, años atrás. Lo que empezó como un divertido encuentro virtual entre los dos actores, terminó con un furioso descargo por parte de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que acusó a Esposito de mentirosa.

“Todo lo que tú contaste en tu directo de IG respecto a mí es absolutamente mentira. Sabés que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, LA VERDAD. Es toda una decepción”, dijo Amaia.

Ahora, en diálogo con revista Gente, que la tiene como protagonista de su portada, Lali recordó la polémica: “No me chocan estas cosas. Las bajo a tierra e intento aclararlas. Todos los que vieron el Vivo con Peter saben que ninguno tuvo una intención negativa para con ella. Al contar la anécdota, quedé como la vocera del chiste nomás”.

“El comentario fue desde un lugar cero maligno. No hay mucho más que aclarar. Si alguien se sintió herido, pedí perdón. Fue algo genuino y no necesito a esta altura de a vida que alguien me diga lo que tengo que hacer”, indicó, dejando en claro que sus disculpas fueron genuinas y no por pedido de nadie.

“Si estás conectado con tu ego, te das cuenta que te mandaste una cagada y pedís disculpas. Además la anécdota fue para joder a la China por su momento de poca pulgas adolescente”, cerró Lali.

