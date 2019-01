Lali Espósito sobre la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés: "No me sorprendió, una ya escuchaba cosas"

Thelma Fardin a "Patito Feo" en Nicaragua. Y bancó al Colectivo de Actrices que apoyó a Fardin en su denuncia en la Justicia. Lali Espósito se refirió a la denuncia de Juan Darthés por un caso de violación que habría ocurrido en 2009 cuando compartían una gira deen. Y bancó alque apoyó aen su denuncia en la Justicia.

"Hay mucha confusión. La gente confundió esto con una red de ayuda al mundo y nosotras con suerte podemos con nuestras vidas y nuestras carreras. Por eso el grupo es de actrices. Mi humilde mensaje fue: armen sus grupos. No se cómo se labura en una oficina o en un banco, pero con tus compañeros pueden armar un grupo en su ámbito laboral para ayudarse, de eso se trata. Nosotras, como actrices, acompañamos a otra compañera actriz. Me dicen: "¿Por qué no se ocupan de tal?" Yo soy parte de la bola, después hay cabezas que tienen la data de todo. Acompaño las causas que me parecen importantes y cuando la presencia de uno ayuda a la difusión de algo que parece loable", dijo Lali en charla con el sitio Teleshow.

Y sobre la labor de las actrices unidas por esta causa, comentó: "La gente no tiene por qué saber todo pero ese caso llevó muchos meses. La gente piensa que el lunes anterior dijimos: "Che, mañana hacemos esto". Eso llevó meses: a Thelma la ayudamos económicamente para que viajara a Nicaragua, se ha puesto una abogada... Nos fuimos enterando de todo hasta que se decidió esta situación pública para cortar con la hipocresía que sentimos que había al respecto".

Y consultada sobre si le había sorprendido la denuncia contra Darthés, fue categórica: "No. Una ya escucha cosas".

Sobre su experiencia en giras cuando era adolcescente e integraba elencos, sostuvo: