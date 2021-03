La pícara respuesta de Lali Espósito sobre los rumores de romance con Miguel Ángel Silvestre

En la previa del estreno de Sky Rojo, la esperada serie de Netflix que tiene a Lali Espósito entre sus principales protagonistas, la actriz habló de todo en Los ángeles de la mañana.

Desde España trascendió que había un posible romance con su compañero de reparto, Miguel Ángel Silvestre.

"Estoy sola", dijo Lali entre risas picaronas, mientras las angelitas se peleaban para preguntarle por sus conquistas en el Viejo Continente.

"Yo contesto todo. Estoy sola. De verdad. Evolucionemos. Dejemos de ver que alguien se junte con alguien y pensar que van a tener hijos. El director de Sky es mega amigo, amor mío. Como otros amigos maravillosos que me hice en España", respondió.

Ángel De Brito preguntó sin filtro alguno: "¿Te comiste a Miguel Ángel Silvestre sí o no?". "No. Ese hombre, para quien no sabe cómo es como persona, llega a las 7 am al set de grabación y es un ser que dice todo: 'cómo me gusta Lali tu personalidad'. 'Qué linda es tu piel'. Todo el tiempo halaga. Es un pibe re así. El tema es que hizo unos comentarios públicos desde el cariño como compañeros y séque se malinterpretó, pero no...", aclaró la cantante.

