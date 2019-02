Lali Espósito habló del abuso y Acoso sexual: "Todas lo hemos sufrido en mayor o menor medida"

En pleno éxito de su carrera como cantante en toda Latinoamérica tras su último video con Thalía "Lindo pero bruto", Lali Espósito dialogó con la revista Gente sobre cuestiones de feminismo. Además, la artista de refirió al cruce entre Julia Mengolini y Jimena Barón, luego de que la periodista la criticara por mostrar su cola en las redes sociales.

Al ser consultada sobre lo difícil que es ser mujer en la industria musical, respondió: "En lo personal yo siempre me acostumbré a todos los ambientes y no sé si soy apta para contar cómo es ser mujer en el ambiente. En estos temas sirve más el empatizar con los que les cuesta, porque que no lo hayas vivido no quita que empatice".

Y agregó: "En mi caso, crecí con Cris Morena, a quien miré a los ojos desde los diez años: una mujer al frente de una maquinaria tremenda, realizando sus ideas e imponiéndose ante los dueños de los canales, con unos ovarios enormes. Pero cuando te querés lanzar sola, una descubre por supuesto un mundo manejado por hombres, que en las reuniones hablan de cosas con las que no estás de acuerdo y hay que decirlo y defendernos. Desde chica mis padres me inculcaron que hay que decir lo que sea a quien sea pero siempre con respeto, y así me manejo".

Más tarde, respondió si alguna vez fue víctima de algún acoso sexual o abuso: "Todas lo hemos sufrido en mayor o menor medida. El otro día estábamos hablando con Cande Vetrano y con la China Suárez que vinieron a casa y decíamos que habíamos tenido culo y punto. Hay que desterrar la idea de qué hicimos para que el otro actúe; no existe más la culpa. Creo que el cambio que estamos atravesando como sociedad nos involucra a todos: los hombres deben ser aliados, venir a las marchas y ser conscientes de nuestra realidad. Muchos son padres de mujeres y no pueden estar al margen".

Sobre el cruce entre la periodista Julia Mengolini y Jimena Barón, Lali también tuvo su punto de vista, que por supuesto, fue favorable para con su colega: "Creo en expresarnos libremente. Si tiene ese lomazo y quiere, tiene todo el derecho a subir su culo. Entiendo todo lo de alimentar al patriarcado, por ahí lo que me pasa a mí es que no subo fotos extremas, me quedo en una posición más media. Cada una tiene la libertad de ser lo que una quiere ser, Mengolini no puede cortarle las alas a nadie", disparó.

