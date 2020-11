Lali Espósito habló de su beso viral con la modelo venezolana: “Me han dicho que...”

Lali Espósito recordó el beso con Alejandra Efímer, la novia de Andrés Ceballos, el cantante de la banda Dvicio y se deshizo en elogios para la modelo venezolana.

“Estuve bien. ¿Qué tenes para decir de eso? Es el famoso: `Qué bien comiste Lali”. Una diosa Ale, una diosa mal´”, indicó la cantante en una nota con Lizardo Ponce, en su programa “Fans en redes”.

“Un poco el chiste era que como yo me había separado de Santi, que en realidad lo habíamos anunciado porque la gente ni sabe cuándo me separé y algunos medios estaban diciendo que estábamos juntos por un beso en el videoclip, para reírnos en una juntada de amigos que hicimos, bueno, me comí a la novia”, reconoció la actriz, que días atrás hizo un vivo con la banda y le pidió a los demás integrantes que “cuidaran a sus novias”.

Además, piropeó a la modelo venezolana: “Para que la gente se entere que tiene una novia maravillosa, abierta a besar gente. Completa fue mi visita”, arrojó Lali con humor.

Lizardo la hizo pasar por temas muy picantes y se sometió a algunas preguntas filosas. “¿Dudaste de tu sexualidad alguna vez?”, le consultó el reciente eliminado del Cantando y ella aseguró que no. Después, el influencer indagó sobre los besos de la cantante y reconoció que era buena besadora. “Me han halagado mucho ese tema, sí, sí, te tengo que contestar que sí”, señaló Lali.

