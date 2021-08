Lali Espósito habló de Ana Paula Rodríguez, que años atrás la acusó de plagio: "Pienso que..."

En la noche del miércoles, Ana Paula Rodríguez volvió a "La Voz Argentina" (Telefe) en la ronda de los “knockouts” frente a Agustina Abregú.

La sorpresa la dio nuevamente Lali Espósito quien, dejando de lado cualquier tipo de rencor tras la acusación de plagio que recibió por parte de la participante en 2016, resaltó una vez más las cualidades vocales de Ana Paula.

“Estoy impactada porque me sigue sorprendiendo lo que crecen los participantes. Es impresionante cómo de una gala a otra comienzan a crecer, porque cambian el look y comienzan a soltarse”, señaló Soledad Pastorutti a la hora de dar la devolución.

“La verdad, tomando lo que dijo La Sole sobre el crecimiento de las chicas, creo que las dos han tenido avances de la etapa anterior, pero creo que Ana Paula estuvo clavadísima. Y más allá de la parte vocal, estuve en el sentimiento con ella mientras cantaba esta canción”, indicó Lali.

“La sentí mucho más dubitativa a Agustina, y creo que Ana Pau, si de knockout se trata, se lo lleva”, cerró la jurado.

Lo cierto es que en un vivo de Instagram, Lali se refirió a aquel conflicto que surgió con la actual participante del reality en 2016, cuando Ana la acusó de plagio por el nombre que le dio a su disco "Soy".

"No sé qué esperan que diga. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, que puede tener segundas oportunidades y esta profesión es muy difícil", precisó la artista en interacción con sus seguidores.

Y fundamentó, dejando atrás aquella polémica: "Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. No juzgo. Yo no haría ciertas cosas, pero no juzgo. Tiro la mejor. Hay que tirar la mejor. De verdad”.

“No soy el Ravi Shankar. Tengo mi carácter. Solo que de verdad pienso así. Pienso que hay que ser un poco más amorosos, dentro de lo que se pueda. Es más lindo lo que vuelve", se sinceró Lali.