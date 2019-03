Lali Espósito dio detalles de su convivencia con Santiago Mocorrea y si tiene ganas de ser madre

Lali Espósito contó que ya convive con su novio contó que ya convive con su novio Santiago Mocorrea y destacó lo bien que marcha la relación en este paso que dieron.





La actriz y cantante admitió: "Con Santi estamos hace dos años y es mi amor absoluto. Yo no creo en el para siempre, pero mientras uno está enamorado se te puede pasar la vida, yo me siento profundamente enamorada y él también, confío en que la vida la vamos a terminar juntos".

Y agregó en declaraciones a La Once Diez/Radio de la Ciudad: "Recontra convivimos, yo viajo un montón, él trabaja intensamente y nuestros momentos en casa nos recargan de pila".





Sin embargo, ante la pregunta sobre formar una familia, ella respondió: "No es algo que estoy pensando, eso de planear me parece una truchada, uno puede tener un deseo".

Y amplió sobre su idea: "No soy de vivir la vida de ese modo, no me sale natural ni me siento cómoda. Cuando hay amor las cosas llegan, ya sea un hijo, lo que sea, el casamiento tampoco es algo que me encante, y a él tampoco".