Lali Espósito despejó rumores de separación de Santiago Mocorrea: "Visitas de amor"

Lali Espósito se encuentra en Madrid, España, grabando la serie de Netflix "Sky Rojo".

En los últimos días surgieron algunos rumores de separación de Santiago Mocorrea, algo que ella misma desmintió.

Este trascendido tomó más fuerza luego de que la cantante y actriz no había publicado ninguna foto con su pareja el pasado 14 de febrero, día de los enamorados, algo que fue advertido por sus seguidores.

Lali le envió un mensaje a Ángel de Brito y le aclaró su estado sentimental. “Estoy acá con Santi en Madrid, me vino a acompañar. El Día de San Valentín me la baja, por eso no puse nada. San Valentín no es para mí", explicó.

Para terminar con estos rumores, la cantante compartió una imagen donde se la ve junto a su novio y la productora Juana Blaya: "Visitas de amor", comentó.