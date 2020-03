Lali Espósito y Dalma Maradona preocupadas por los casos de femicidios en Argentina: "¡Basta!"

Desde España, en donde está grabando una serie, Lali Espósito manifestó su bronca y malestar al leer las noticias de femicidios que ocurren en la Argentina.

La cantante se volcó a Instagram con un video dejando su opinión sobre este tema: “Es un pensamiento, un sentimiento, que tengo hace mucho tiempo. Pero hoy fue muy fuerte, muy obvio”.

Y siguió: “Tuve una sensación de mierda al leer, como todos los días, casos de femicidios, niñas asesinadas, mujeres mutiladas, quemadas. Me impactó, me frustró, me dolió, me jode profundamente la sensación de moneda corriente. De que ya sé que todos los putos días voy a leer una noticia de un femicidio".

"De una mujer que ya no está, de una familia que ya perdió a una hermana, amiga, madre.... ¡Basta! No puedo leer esas cosas y continuar con mi vida de privilegiada y de contenta. ¡Basta!”, añadió indignada.

Por su parte, Dalma Maradona también habló sobre esta problemática: “No paran de matarnos. Si bien nosotras hacemos campaña y hacemos todas las cosas para que esto no suceda, me parece que hay que revisar qué pasa con el hombre”.

“Pienso mucho en mi sobrino y la manera en que mi hermana lo educa, pienso en mi hija. Pienso que algo tenemos que hacer todos, y que esto tiene que parar de alguna manera. Pensemos juntos qué se les ocurre o qué se puede hacer porque nos matan todos los días, todo el tiempo", enfatizó.

"Es horrible. Y es una situación muy triste. Creo que el hombre juega un papel muy importan en la sociedad. Hay que empezar a revisar de dónde viene esto. Pensemos juntos, porque todos tenemos hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. Esto no puede seguir pasando, por favor", concluyó la hija de Diego Maradona.