Lali Espósito aclaró por qué no eligen a muchos participantes que cantan bien en "La Voz Argentina"

En medio de las muchas críticas que recibe "La Voz Argentina" por todos los participantes que cantan maravilloso pero quedan fuera de concurso, Lali Espósito salió a dar la cara y contó qué es lo pasa. Por qué elogian a los participantes pero no los eligen.

Así fue que este jueves, con el reality de Telefe al aire, la jurado de "La Voz Argentina" se dispuso a interactuar con sus seguidores de Twitter y responder algunas de las tantas preguntas, o mejor dicho reclamos, que le hacen al ver que excelentes presentaciones vocales no son elegidos para continuar en el concurso televisivo.

De esta manera, Lali se hizo cargo de un tweet de Malena Guinzburg en el que dejaba bien clara su crítica al reality de Telefe, asegurando “Si no lo van a elegir, no me pongan la historia del padre porque nos hace mie…”. La jurado, entonces, recogió el guante dando a conocer una información desconocida hasta el momento. “Y nosotros que no lo sabemos… lo vemos aire todo… TERRIBLE”, explicó la coach de las camperas.

Otra de las críticas a las que le hizo frente la compañera de Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner tuvo que ver con el reclamo sobre los participantes que lo hacen muy bien, los felicitan pero los eligen. “Lali, ¿por qué le dicen que la rompió y no dan vuelta? Pobre hombre, no hagan eso”, le escribió una seguidora. Fue allí que Lali fue completamente sincera, al responder “Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos. Todos cantan hermoso”.

Esa noche, por ejemplo, uno de los participantes que cantó maravillosamente bien, fue elogiado, le dijeron que la rompió pero ninguno de los jurados de "La Voz Argentina" giró su sillón para que pueda continuar en el reality de Telefe, fue el mendocino Leandro Pérez. El muchacho hizo una muy buena versión de 'Rock and roll y fiebre', quedó afuera del certamen. Lali Espósito fue la primera en darles los motivos por los que no apretó su botón. Pero eso, a esa altura a Leandro ya no le importaba demasiado...

