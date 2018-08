Lali eligió al participante más tímido "con la cola" en el estreno de "Talento Fox"

Anoche se puso al aire un nuevo concurso de talentos por la señal de Fox. El ciclo es conducido por Alejandro Fantino y cuenta con Diego Torres, Lali Espósito y Wisin como integrantes del jurado.

La idea no varía mucho a lo que todos conocen de un programa que busca talentos vocales. Historias de vida mezcladas con un poco de emoción y tres artistas que deciden sobre el futuro de los participantes.

El Destacado fue Lucas, un joven de 18 años cuya timidez no le permitió nunca pisar un escenario y se animó a hacerlo, nada más y nada menos, que en el ciclo televisivo.

"Yo siento que amo la música más que a nada en el mundo. Me acompaña todos los días. Muchas veces para mí no resulta tan fácil exponerme a un público debido a hacer el ridículo, a desafinar, equivocarse. Soy tímido y torpe al cantar", contó Lucas Edi antes de su presentación en vivo.

"Muchas veces me pregunto si tengo el talento que amigos y familiares siempre me han dicho. Esta duda viene de terminar de cantar y sentir que no di lo mejor de mí. Amo cantar porque es mi forma de expresarme. Con un poco más de confianza en mí mismo y en el talento que creo tener, podría mejorar muchísimo", agregó.

Cierto es que durante la interpretación del tema "Perfect" de Ed Sheeran logró que Lali Espósito lo elija "con la cola".