Las lágrimas de Paula Chaves ante las tiernas palabras de Baltazar

La modelo se quebró al escuchar las tiernas palabras que le dedicó uno de sus hijos. "No llores", le decía el niño. El video.

Paula Chaves se emocionó hasta las lágrimas ante las tiernas palabras de Baltazar.

"Hola mamita linda de mi corazón", le dijo el pequeño mientras la abrazaba, en un video que compartió la modelo el domingo en sus historias de Instagram.

Paula quedó completamente conmovida por las palabras que le dedicó su hijo y no pudo evitar el llanto.

"¿Estás llorando?", le preguntó el pequeño al verla conmovida a su madre.

A lo que Paula le dijo: "Un poco", y provocó el desesperado pedido de él para que no llore. "Entonces no sos mi corazón. No llores", le dijo el niño con ternura.

"¿No están podridos que yo llore por todo porque todo lo que digan me emociona?", les consultó luego la mujer de Pedro Alfonso a sus hijos que estaban al lado.

Cabe recordar que Paula y Pedro son padres de Filipa, Olivia y Baltazar.