Las lágrimas de Natalie Weber cuando Carmen reveló qué pregunta se hizo ante el cáncer de Fede Bal

Más tranquila, con el tema asimilado, Carmen Barbieri decidió dar un extenso móvil al ciclo "Incorrectas" que conduce su amiga Moria Casán.

Sobre el final de la entrevista se generó un clima especial ya que la actriz contó qué se preguntó al enterarse de la enfermedad de su hijo, Fede Bal, quien padece un cáncer de intestino.

"Te voy a decir algunas cosas quizá fuertes, lo primero que pensé es por qué no me tocó a mí, por qué no estoy yo enferma de cáncer. Y por qué mi hijo que le falta mucho por vivir. Me hice esa pregunta. Después hablé con Santiago y le dije que no se lo llevara", dijo Barbieri.

Y añadió: "Santiago amaba a ese hijo, disfrutaba sus triunfos, quería hacer su última pregunta y la hizo, quería hacer su última revista con Fede y la hizo, y lo primero que le pedí si es que todavía no se elevó y me escucha, que no se lo lleve. Y después dije por qué no me tocó a mí".

En ese momento, Moria Casán le comentó que la panelista y vayaina Natalie Weber, quien tuvo un cáncer de mama, estaba llorando porque esa frase es la misma que dijo su mamá al enterarse de su enfermedad.

"Acá Natalie está llorando porque su mamá dijo lo mismo cuando ella se enfermó", dijo Moria.

Y Barbieri finalizó: "Por qué no a nosotras, porque la ley debería ser que se enfermen los grandes y no los niños".

