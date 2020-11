Las lágrimas de Guillermo Coppola por la muerte de Diego Maradona: “Los últimos pasos los dimos juntos”

A dos días de la muerte de Diego Armando Maradona, Guillermo Coppola participó del homenaje especial conducido por Germán Paoloski y Susana Giménez por Telefe.

“Estar aquí sentado me cuesta horrores”, comenzó Coppola. “Ayer me sentía de una manera, hoy me siento de otra”, añadió, conmovido.

El empresario sumamente quebrado, mencionó que toda la jornada del jueves estuvo colmada de emociones y dolor: “Lo del cajón fue muy fuerte porque recorrimos un largo camino de la vida juntos. Emociones, intensidad, sentimiento fuera de todo interés”.

LEER MÁS La herencia de Diego Maradona: la fortuna que dejó el astro mundial

Y añadió: “Yo me fui de su lado con mucho dolor. Haber acompañado a un amigo hasta el último momento. Los últimos pasos los dimos juntos”.

Coppola le habló directamente a la familia de Diego: “Por eso Claudia, Dalma, Gianinna, Jana, y toda la familia Maradona, les agradezco profundamente esa acción que tuvieron ayer para conmigo. Cuentan conmigo de manera incondicional, lo de ayer fue muy fuerte”.

Después, mencionó una de las frases más famosas del Diego: “La pelota no se mancha y ayer, Susana, Germán, se pinchó la pelota".

LEER MÁS El duro posteo de Jana Maradona por la muerte de Diego: "Se siente todavía como un sueño horrible"