Las lágrimas de Guillermina Valdés en el homenaje a la comunidad LGTB: su fuerte mensaje

Guillermina Valdés se mostró absolutamente conmovida el jueves en La Academia 2021 tras el homenaje de Lizardo Ponce a la comunidad LGTB+. La jurado dio un emotivo mensaje sobre el rol de los padres y los hijos y pidió: "basta de etiquetas".

“Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos, y me encanta entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros. Somos guías, y tenemos que acompañar”, remarcó Guillermina.

“Que cada uno sea como quiere ser. Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo”, agregó ante la atenta mirada de Marcelo Tinelli.

Y cerró entre lágrimas: “Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo… Basta de etiquetas. Gracias, chicos. en las casas se necesita esto”.

Cabe recordar que la modelo es madre de Helena, Paloma, Dante -hijos que tiene con Sebastián Ortega-,y Lorenzo, fruto de su actual relación con Marcelo Tinelli.