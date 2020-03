Las lágrimas de Aníbal Pachano tras sus polémicos dichos: "Me invadió el pánico"

“El juego del malo me hartó, porque yo no soy una mala persona”, aseguró el coreógrafo tras sus declaraciones sobre la cuarentena obligatoria en nuestro país.

En el último programa de la versión chilena de "Bailando por un sueño", Aníbal Pachano habló sobre sus declaraciones de esta semana en las que apuntó contra las medidas anunciadas por Alberto Fernández para controlar el avance del coronavirus.

“No voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al presidente”, había declarado en el ciclo "Hay que ver" (El Nueve).

“Me invadió el pánico y el miedo. Dos cosas que había solucionado en mi resiliencia del cáncer. De sacarlas y de borrarlas de mi diccionario. Hice una falta de respeto al presidente de la nación argentina, que se tergiversó, se manipuló, se utilizó y muchos colegas me faltaron el respeto desde muchos lugares”, explicó el artista, paciente de VIH que además tuvo cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Además, relató las consecuencias de esa frase. “Mucha gente del público argentino me deseó la muerte, me dijeron sidoso de mierda, a mi familia, a mi hija, que obviamente no van a estar en el archivo telefónico porque bloqueo toda la mala onda. Porque uno se puede equivocar en la vida”, reveló.

Luego, Pachano pasó a explicar sus dichos. “Yo nunca hablé de que no había que hacer (cuarentena) y guardarse en su casa, sino que todo lo contrario, yo vivo en un hotel, encerrado en una habitación. Con todos los cuidados que tuve que tener y que aprendí a tener, porque ninguno de todos esos que me insultaron sabía absolutamente nada de lo que estaba sucediendo", relató.

“Porque le guste a quien le guste y sea en el rango que sea, esta enfermedad (COVID-19), que para mí no me cabe duda que está provocada, se sabía de hace mucho tiempo, y se tardaron mucho tiempo en tomar las resoluciones”, dijo enérgico.

