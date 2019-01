La tristeza de la China Suárez tras la muerte de su perra: "Escribo para no morir en el dolor"

La China Suárez está pasando por un delicado momento tras el fallecimiento de su perrita Bandida. A través de Instagram y, con mucha tristeza, la actriz compartió un sentido mensaje para despedirse de su mascota.

, empezó.

"No me quedan más lágrimas, me sobran abrazos, me sobran besos pero me faltan anécdotas. Me faltan años a tu lado. Te faltan retos por meadas en el sillón", siguió.

"Bandida, te prometo que si volvieras, te dejaría mear una y mil veces más el sillón, ladrarle a los perros del vecino y escaparte de la casa. Cuantos abrazos me quedaron por darte. Cuantas apretadas de cachetes. Nunca te pedí nada, hoy solo te pido que me devuelvas el aire. Ayudanos con los días que vienen que serán muy tristes y difíciles. Te amo desde y para siempre", cerró su emotivo texto.

Por supuesto, los seguidores de la China lamentaron la muerte del animalito y le dieron su pésame a la rubia.

