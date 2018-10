La tristeza de la China Suárez a 6 años de la muerte de su papá

Eugenia "La China" Suárez compartió con sus seguidores de las redes sociales una foto de su niñez en la que aparece a upa de su papá, Guillermo Suárez, que falleció en octubre de 2012.





"Cómo te extraño", escribió la actriz junto a la imagen que posteó a través de Instagram Stories, a seis años de la partida de su padre.

la mujer de Benjamín Vicuña se refirió hace unos días a la muerte de su papá cuando justo se encontraba de viaje con su pareja de ese entonces,





"La verdad es que aprendí con el tiempo que uno tiene que enfrentar las cosas. Y era más chica, siempre tuve vida de una chica más grande porque trabajaba, y a veces todos esperaban algo de mí que yo no podía dar", explicó la actriz.





"Mi hermano me ayudó mucho, se hizo cargo, yo no podía escuchar ni el parte médico. No podía creer lo que me estaba pasando. Seguramente, hoy reaccionaría de otra manera. Seguro, sí... Pero es lo que pude y no me voy a castigar por eso toda la vida", aseguró emocionada.

