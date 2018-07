La tristeza del Chapu Martínez tras la eliminación de Argentina: "Tenemos que cambiar como sociedad"

Rusia para apoyar a la Selección en el Mundial 2018. Entre los hinchas se encuentra el Chapu Martínez, el humorista que se hizo famoso por el hit viral "Traeme la copa, Messi". Cientos de argentinos viajaron apara apoyar a la Selección en elEntre los hinchas se encuentra elel humorista que se hizo famoso por el hit viral





El influencer estuvo en el partido de Argentina contra Francia que se llevó a cabo en el estadio de Kazán. Sufrió durante el encuentro y manifestó su tristeza en las redes tras la eliminación de la Selección. Además, hizo un pedido a todos sus seguidores porque sucedió algo que lo tiene angustiado.





"Apenas terminó el partido me vine al hotel y me acosté dormir por la tristeza que tenía. Salgo a bancar a los jugadores por más que hayamos quedado afuera, tuvimos un Mundial muy difícil. Todos los partidos son difíciles de ganar", comenzó diciendo en uno de los videos que compartió.





Y luego siguió: "Es una alegría enorme poder haber estado en la cancha y estar acá en Rusia. Pero me es muy difícil porque extraño mucho a mi familia. Si bien esto es un sueño hermoso, a su vez se convierte en una pesadilla. Me entristece mucho cuando tengo que escuchar o leer mensajes insultándome".





"Yo no estuve adentro de la cancha jugando, no pueden cargarme con una responsabilidad tenemos que cambiar como sociedad. Había gente que cuando salí de la cancha me saludaba y me daba un abrazo, y otra que me quería pegar. Mi única intención es tratar de hacerte reír un rato. Quiero agradecerles porque pasamos el millón de seguidores en estos dos meses y seguiré trabajando por más", remarcó.





Embed Hoy necesito que me escuches. Una publicación compartida de Chapu Martinez (@chapumartinez) el 30 Jun, 2018 a las 9:15 PDT