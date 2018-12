La tremenda pregunta en vivo de Pedro Alfonso a Paula Chaves: "¿Cuándo fue la última vez que me...?"

, Pedro Alfonso y Paula Chaves estuvieron en "Morfi" y se sometieron a un picante cuestionario de pareja que terminó por sorprender a todos, cuando el actor le deslizó a su mujer una pregunta más que comprometedora. Este jueves por la mañanaestuvieron en "" y se sometieron a un picante cuestionario de pareja que terminó por sorprender a todos, cuando el actor le deslizó a su mujer una pregunta más que comprometedora.

"¿Cuándo fue la última vez que me revistaste el celular?", tiró Pedro.

"No es una cuestión de desconfianza... antes de ayer", contestó Paula.

Y luego, la modelo explicó: "A la mañana, te fuiste a dormir al cuarto de Oli y sentí como que me llamaba desde la mesa de luz dado vuelta. Lo juro por Dios y con una mano en el corazón, no es porque desconfíe, me intriga saber qué hablás con tus amigos. ¡Tiene muchos grupos de WhatsApp!", reveló Paula, entre risas. ¡Tremendo!

Mirá el video!

Embed