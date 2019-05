La tremenda anécdota escatológica de Joaquín Furriel en un avión: "La pasé muy mal"

"Te tiro la historia más fuerte que tengo", adelantó Joaquín Furriel sobre la anécdota que contaría a continuación en "NET", el programa de Fox Sports conducido por Germán Paoloski. Sin dudas superó la expectativas de todos los presentes en el piso y los televidentes. adelantósobre la anécdota que contaría a continuación en, el programa deconducido por. Sin dudas superó la expectativas de todos los presentes en el piso y los televidentes.





Tenía 25 años y viajó en fin de año al sudeste asiático junto a su novia de ese momento. La noche antes de tomar un vuelo, estaban en Bangkok y el actor eligió platos picantes. A pesar de la advertencia de su pareja recordándole que debían subirse a un avión en pocas horas.





A la mañana siguiente se subieron al avión y cuando la azafata les preguntó qué menú iban a elegir, Furriel optó por el vietnamita que incluía platos muy especiados. "Fuerte la sopita eh, bien especiada", comentó el actor.





Cuando el avión empezó a descender, Furriel empezó a sentirse un poco mal. "Mi amor, algo te pasa. Estás pálido", advirtió su novia. "Lo que yo no sabía es que cuando estás arriba tenés todo comprimido, pero cuando baja se empieza a aflojar", explicó el actor y siguió: "Cuando me quise parar al baño, la azafata me hizo gestos para que me sentara".





"Cuanto más bajaba el avión, se me venía la comida de la noche, los platos vietnamitas, el desayuno", recordó Furriel y agregó que su novia intentaba calmarlo para que aguantara al aterrizaje para ir al baño, pero él le pidió que lo dejara tranquilo para "concentrarse" y que "no se le escapara nada". "Me estás desconcentrando y me voy a cagar encima", detalló el actor.

Embed ESPECTACULAR ANÉCDOTA EN UN AVIÓN#NETxFOX | Joaquín Furriel comentó sobre un momento escatológico que le ocurrió en el aire. @NETxFOX



¡Descarga la APP! https://t.co/T5cuSvu2EI pic.twitter.com/IPSa8KTlRk — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de mayo de 2019







Y con el aterrizaje vino lo peor: "El avión aterrizó y yo me quedé, literalmente, en un colchón de caca". Furriel detalló cómo se sintió en ese momento: "Me alivié. Por un segundo me olvidé de todo y sentí alivio".





Cuando pasó eso, vio a su pareja descompuesta por la situación. El pasajero que estaba al lado de ellos se paró y se fue. Los de alrededor empezaron a mirar lo que pasaba. De a poco el avión se fue vaciando y el actor fue el último en bajarse: "Tenía un short".





"Cuando llego a la puerta: una escalera. Empecé a sentir un calorcito que me bajaba por las piernas. Ella se volvió a descomponer y yo me encerré en el baño. La pasé muy mal, Germán", cerró. En el programa " Bendita " hicieron un divertido informe con esta historia: