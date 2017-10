La transformación radical de un reconocido actor: "Nunca me había teñido en mi vida"

Juan Manuel Guilera publicó hace unos días unas fotos en su cuenta de Instagram donde adelantaba que se venía un cambio rotundo en el color de su cabellera.

Primero se mostró con su pelo totalmente decolorado. Sí, rubio por completo, platinado, al estilo Susana Giménez.

Pero aseguró que no sería el final: "Palpitando el verde. Atenti a mis historias...", adelantó.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Guilera explicó: "Me pintó hacerlo de loco que soy nada más... Igual tengo un evento esta semana y tengo que volver a mi color normal".

"Pero me gustaba y me lo hubiera dejado. Me lo hizo una amiga y las cosas las compre en una farmacia. Nunca me había teñido en mi vida y me dieron ganas de hacerlo, simplemente", destacó.

Embed No vivimos de lo que dirán... Una publicación compartida por Juan Guilera (@guilera_juan) el 19 de Oct de 2017 a la(s) 12:39 PDT

Embed Soy cruza de potrillo y de perra Una publicación compartida por Juan Guilera (@guilera_juan) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 9:11 PDT

Embed Una publicación compartida por Juan Guilera (@guilera_juan) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 3:46 PDT