La traición del Pocho Lavezzi y Lucía Pedraza a Nacho Viale: "Le dije que no tenía códigos"

Nacho Viale y Lucía Pedraza estaban separados cuando la modelo tuvo un breve romance con el Pocho Lavezzi, la realidad indica que hubo traición por parte de la modelo y del futbolista para el productor y nieto de Mirtha Legrand.





Se supo y se confirmó que entre Lavezzi y Pedraza hubo un romance pasajero cuando la modelo estaba separada del productor. Sin embargo, el Pocho y Nacho tenían una linda amistad que se cortó de manera abrupta.





"Intrusos", Yanina Screpante, ex del Pocho, contó que la novia de Nacho le pidió disculpas y le reconoció que se "había mandado una cagada". "Nacho la perdono pero yo no, yo no miento", afirmó Screpante.





No obstante, sostuvo que habló con Pocho y que este le respondió: "Me dijo que no tenía que darme explicaciones porque ya no éramos pareja. Igual le dije que no tenía códigos porque era amigo de Nacho".





