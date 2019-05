"La Tota" Santillán sobre el episodio policial en 2018: "No robé, pedí prestado"

Daniel "La Tota" Santillán estuvo hoy en "Incorrectas", América, y se refirió a aquel episodio en junio de 2018 cuando quedó detenido por un presunto intento de robo a un comercio. estuvo hoy en, y se refirió a aquel episodio en junio de 2018 cuando quedó detenido por un presunto intento de robo a un comercio.

"Tenía una gran presión familiar y pasé por una depresión. Terminé de trabajar en una cena show. No robé, pedí prestado", dijo el conductor tropical.





"Cuando me agarró los policías le pedía por favor que no me doblen el brazo porque tenía una fractura y me lo doblaron", recordó.

Y afirmó: "Después me pasearon por todas las comisarías. Lo único que quería era ver a mi familia".





"Yo tengo hijas y las veo hace un año y medio una vez por semana en la revinculación. Tengo terapeuta y cumplo con los medicamentos", explicó Santillán.