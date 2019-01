Luego de un año intenso en lo laboral, con cine y televisión, Carla Peterson disfruta de unas vacaciones con mucha playa, running en la playa, juegos junto a Gaspar, su hijo, y su marido Martín Lousteau.





La actriz subió una postal, enamoradísima y a los besos con el diputado, con el mar de fondo: "No alcanza con una sola vida", escribió, feliz junto a la imagen que rápidamente se llevó miles de likes.





Hace unas semanas, Carla decía en una nota con revista Gente cómo empezó su relación con el economista: "No nos enamoramos de un día para otro. De hecho, tardamos varios meses en arreglar una cita. Yo estaba en una etapa en la que no quería salir porque estaba desencantada y cansada... había tratado muchas veces de enamorarme, y nada, y esta vez no intenté nada, y pasó, ¡fue sin querer! Pero después fue rapidísimo todo lo que vivimos: nos casamos, tuvimos un hijo, nos fuimos a vivir afuera, volvimos, hice el programa... ¡un montón de cosas! Con él estoy viviendo mi primera convivencia real y mi relación más larga: llevamos siete años juntos".