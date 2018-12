La terrible denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés: "Se subió encima mío y me penetró"

Actrices Argentinas brindó una conferencia de prensa en la que la a conocer, en primera persona, el presunto caso de abuso de a la actriz Thelma Fardin, en el año 2009, durante una gira de Patito Feo, en Nicaragua y cuando la intérprete tenía tan sólo 16 años. Finalmente, este martes minutos después de las 19hs, la agrupaciónbrindó una conferencia de prensa en la que la a conocer, en primera persona, el presunto caso de abuso de Juan Darthés a la actriz, en el año 2009, durante una gira de, en Nicaragua y cuando la intérprete tenía tan sólo 16 años.

El relato:

"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años.

Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación.

A continuación, el video del testimonio de Thelma:

Embed





Embed