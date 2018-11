La técnica de Laurita Fernández para ningunear a Mica Viciconte

Mica Viciconte y Laurita Fernández se llevan a las patadas y cada vez que la novia de Cubero tiene que ser calificada tras su performance, termina cruzada con la pareja de Nico Cabré. se llevan a las patadas y cada vez que la novia de Cubero tiene que ser calificada tras su performance, termina cruzada con la pareja de Nico Cabré.

Pero anoche, Laurita estrenó una nueva técnica para mantener ocupada su boca y no responder a quienes la buscan para pelear. Ni bien Micaela comenzó a hablar de ella, la novia de Nico Cabré se puso a pelar una banana.

"Ahora come una banana. ¡Comela toda, eh! La voy a hacer larga. Ya que decís que me peleo con todos y hablás detrás de cámara, me gustaría que me digas con quién me peleo. Si tenés los ovarios, decímelo a mí", arrancó la participante.

Y siguió: "Te recuerdo que te peleaste con Yasmín Corti, Lourdes Sánchez, Mica Viciconte, Flor Vigna, Flor Marcasoli. Son tantas que ya me pierdo. Si ahora agarra una banana, la próxima se trae el canasto de frutas", disparó Micaela. Pero Laurita no respondió.

Mirá el video!

