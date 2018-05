La salud de Beto Casella: ¿Por qué se ausentó el lunes a "Bendita"?

"Bendita", Canal 9, y su lugar en la conducción fue ocupado por Edith Hermida. Beto Casella se ausentó anoche a su programa, y su lugar en la conducción fue ocupado por





"No sé dónde está Beto, no sé si llegará o no llegará, le mandamos un saludito donde se encuentre", comentó entre risas la panelista apenas comenzó el programa del lunes.

Lo cierto es que se supo que el conductor se realizó un chequeo médico por control de su stent en un sanatorio de Palermo. Cabe recordar que al conductor ya le colocaron varios stent años atrás.





"Me hicieron un service de 50 mil km. de stent. Estoy espectacular, 48 hs de descanso.Fue más control que otra cosa. Podría no haber venido a Los Arcos y era lo mismo", señaló Beto al periodista , señalóal periodista Luis Bremer