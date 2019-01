La romántica foto con que Pampita recibió el 2019 junto a Pico Mónaco

Pampita recibió el 2019 junto a su novio Juan "Pico" Mónaco en Punta del Este y subió una romántica postal de su festejo de año nuevo. recibió el 2019 junto a su novioeny subió una romántica postal de su festejo de año nuevo.





La pareja confirmó la reconciliación hace poco y ya se muestran a pura pasión en Instagram . Comenzaron el año a pleno amor.

"Este año no me toca estar con los nenes en vacaciones, es raro cuando ellos no vienen. El 2018 fue una montaña de rusa de emociones, terminó muy bien, eso es lo que importa", comentó la modelo y conductora a Canal 26 en las últimas horas.





Sobre su reconciliación con el ex tenista, comentó: "Estoy contenta. Hace muy poquito volvimos. Había mucho cariño y nos habíamos separado bien, cuando te separas bien siempre quedan las puertas abiertas".