La respuesta de Zulemita Menem ante los dichos de Máximo: "Es un problema de mi padre con Bolocco"

Máximo Menem es el hijo que tuvo Carlos Saúl Menem, expresidente de Cecilia Bolocco. es el hijo que tuvo, expresidente de la Nación , con la modelo chilena

Instagram reveló que Zulemita, otra de las hijas del riojano, no le permite ver a su padre. El joven tiene 14 años y en uno de sus últimos posteos enreveló que, otra de las hijas del riojano, no le permite ver a su padre.

Zulemita rompió el silencio en "Buenos días América", el ciclo de Antonio Laje en América TV, y dio su versión de los hechos: "No le voy a contestar a Máximo porque es mi hermano, lo adoro, y segundo porque es menor de edad. Sí le voy a contestar a la madre. Es un problema de mi padre con su exmujer".

"Las puertas de la casa de mi padre están abiertas para toda la familia. ¿Por qué no va a entrar Máximo y sí Nair? La última vez que vino Máximo a la Argentina fue hace dos años cuando lo trajo la madre".

"Deberían preguntarse por qué la madre no trae al hijo para visitar al papá. Mi papá vive en Belgrano R y las veces que se quiso comunicar por intermedio con él, se lo he pasado. Yo no lo veo durante la semana, tiene una vida independiente. Lo veo sábados y domingos completos", dijo la mujer de 47 años.





"Las veces que me quise comunicar con Máximo, lo llamamos dos veces y no atendió. No soy responsable entre lo que pase entre mi padre y su exmujer. La última vez que vino Máximo acá, ella impuso una condición para que no estemos los otros hijos y mi papá rechazó eso. Con Máximo tengo una relación divina y lo que le pasó fue una influencia", manifestó Zulemita.





Y cerró: "La señora Bolocco quiere imponer condiciones en las visitas de Máximo al papá".