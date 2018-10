Verónica Ojeda le contestó a Diego Maradona en "Infama Recargado" (América TV) después de que el astro campeón con la Selección Argentina en el Mundial 86 insinuara sus intenciones de llevarse a Dieguito Fernando a México al estar preocupado por la salud de su hijo. le contestó aendespués de que el astro campeón con la Selección Argentina en el Mundial 86 insinuara sus intenciones de llevarse aa México al estar preocupado por la salud de su hijo.





"No le tengo miedo. Él me decía que era una gran madre. Fui su mujer durante 10 años", se defendió la ex mujer de Maradona, que contó que el 'Diez' no ve desde hace dos años al hijo que tuvieron entre ambos.





Ojeda aseguró que desde el entorno de Maradona se comunicaron en dos oportunidades con ella para acordar la visita de Diego con su hijo. "No apareció", concluyó.