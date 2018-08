La resolución de Charlotte Caniggia para salvar su pareja con Lhoan

Charlotte Caniggia dialogó con Los Especialistas del Show sobre su relación con Lhoan y, por supuesto, durante la charla, la joven encaró el tema de los rumores que indican que días atrás, ambos habían tenido una discusión con golpes, a la salida de un shopping. Además, reveló que irían a terapia de pareja. dialogó consobre su relación cony, por supuesto, durante la charla, la joven encaró el tema de los rumores que indican que días atrás, ambos habían tenido una discusión con golpes, a la salida de un shopping. Además, reveló que irían a terapia de pareja.

"Tuvimos una discusión con Lhoan en el auto. Abrí la puerta para bajarme, se me callo el bolso y ahí me lo robaron. En realidad no me lo robaron, porque gracias a Dios la persona que tenía el bolso es amigo de un amigo de mi hermano y me lo devolvieron", comenzó explicando la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul.

"Pero bueno, estamos juntos y decidimos seguir. Estamos pensando en ir a terapia de pareja. Es difícil estar con alguien y tener problemas, pero creo que todo el mundo los tiene", siguió.

Y cuando le preguntaron si hubo golpes en la pareja, la rubia dudó: "No sé. No quiero hablar, pero tenemos una relación complicada. ¿Qué te voy a decir?".

Luego, intentó excusarse: "Pienso que cada uno de ustedes tendrán sus problemas y nadie les pregunta, '¿che, qué onda? ¿te peleaste con tu marido?'. Igual nosotros estamos bien, vamos a hacer terapia. Esto tiene solución el tema, no es que me voy a morir y todo el mundo está esperando mi muerte. Es mi relación y no me gusta hablar de mi vida privada. Nos peleamos siempre por algo", concluyó Charlotte.

Mirá el video!

Embed