La reaparición en tevé de Aníbal Pachano con un emotivo mensaje a su hija

"Hola Popa, te quiero decir que te quiero mucho, que te mando un beso grande, que sos lo más lindo que tengo en mi vida y que realmente sos una amiga de tus amigos impresionante, una artista que me siento súper orgulloso de vos", comentó el artista en el video grabado.

"Acá estoy por hacerme la cena, y sé que estás metida en un mundo maravilloso de la gastronomía, que me siento orgulloso también, así que bueno, no sé si este video sale, porque soy tan antitecnológico, y me piden que haga estas cosas que yo detesto hacer, pero por vos lo estoy haciendo. Acá estoy haciéndome una salsa, espero que no se me queme. Te quiero mucho, y gracias por todo lo que hacés por papá", agregó Aníbal.

Estas palabras conmovieron a Sofía, quien contó que está mejorando la relación con él: "Nos estamos llevando mejor. Yo siempre digo que es lo mismo que pasa en todas las familias, sólo que nosotros éramos más populares y él contaba todo, entonces bueno, se sabía, pero la esencia está", expresó la actriz".

El video.

