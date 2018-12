La reaparición de Kevin Spacey: usó a Frank Underwood para defenderse de las denuncias de abuso

Luego de un año de silencio tras ser acusado de agresiones sexuales, el actor estadounidense Kevin Spacey publicó un video interpretando a su famoso personaje de House Of Cards, Frank Underwood. En él llama a los usuarios a "no creer lo peor sin evidencia".





El video titulado "Let me be Frank" o "Déjame ser Frank" ya tiene más de 4 millones de visitas y fue subido el mismo que la Fiscalía de Cape Cod, Massachusetts, acusara al actor formalmente de abusar de un joven de 18 años en un bar.





Anthony Rapp, de haber abusado de él en los 80's, y por otros colegas del set de House of Cards por Según el escrito del fiscal de distrito, el actor deberá comparecer el próximo 7 de enero por cargos de asalto indecente y agresión. Además, Spacey fue acusado por el actor, de haber abusado de él en los 80's, y por otros colegas del set depor tener un comportamiento inadecuado.





"Puede que hayan intentado separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, hemos compartido todo. Te he contado mis secretos más oscuros, te he enseñado exactamente de lo que es capaz la gente. Te he agitado con mi sinceridad, pero sobre todo te he retado y hecho pensar.





Por supuesto algunos se lo creyeron todo. He estado esperando con el alma en vilo que lo confiese todo. Se mueren porque yo declare que todo lo dicho es verdad (...) ¿No sería sencillo? Si fuera todo así de simple... Solo tú y yo sabemos que nunca es tan sencillo ni en la política ni en la vida. Pero tú no creerías lo peor sin pruebas, ¿verdad? Tú no te precipitarías a juzgar sin hechos, ¿verdad? ¿Lo hiciste? No, tú no. Tú eres más listo que todo eso.





Puedo prometerte esto: si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que hice, seguro que no pagaré el precio por las cosas que no hice. Por supuesto que van a decir que soy un irrespetuoso por no respetar las normas, pero nunca lo hice y te encantaba. A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, la impugnación sin juicio... A pesar de todo, a pesar de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien. Y mi confianza crece cada día en que muy pronto sabrás toda la verdad...





Si algo hemos aprendido estos años es que en la vida y en el arte nada debe descartarse. ¿Nunca me viste morir, verdad? Las conclusiones pueden ser tan engañosas. ¿Me echas de menos?", dice Kevin Spacey en el video.