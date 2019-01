La reacción de Rocío Guirao Díaz si se enterase que Paladini le es infiel

Rocío Guirao Díaz habló sobre una supuesta infidelidad de su marido, Nicolás Paladini y reveló cuál sería su reacción si se enterase de semejante traición. habló sobre una supuesta infidelidad de su marido,y reveló cuál sería su reacción si se enterase de semejante traición.

Tras once años de matrimonio, tres hijos en común y la relación consolidada, Rocío comentó que en los inicios albores del noviazgo, le revisaba el celular a su pareja.

"Al principio lo hice bastante. Y él lo hizo conmigo seguro. Es que los dos veníamos de largas solterías, con un montón de historias que tardaron en disiparse", arrancó a contar Rocío, en diálogo con la revista Luz.

Y agregó: "En ese momento llegaban mensajes de todo tipo así que al principio estábamos más alertas los dos, pero ya no. Hoy elijo confiar a pleno. El día que aparezca algo, veré, pero hoy no podría vivir con esa duda".

Además, durante la entrevista, Rocío confesó que no hay celos entre ella y Nicolás: "En serio, eh. Yo no le doy motivos para que él lo sea y él tampoco me los da a mí".

"Aunque puedo evaluar perdonarlo, prefiero mantenerme en el no absoluto. La verdad es que no creo que pueda procesar algo así", se sinceró luego.

Luego, habló de lo que sucedería si descubre alguna infidelidad: "¡Lo dejo por mamerto!".

Embed Love is in the air ♥️ Una publicación compartida por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 24 de Dic de 2018 a las 4:56 PST

Embed Las fotos de Aitu Una publicación compartida por Rocio Guirao Diaz (@rocioguiraodiaz) el 20 de Dic de 2018 a las 3:02 PST