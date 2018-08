La reacción de Oriana Sabatini ante la dura crítica de la secretaria de Doman, Lucía Rubio

Fabián Doman en "Nosotros a la mañana" (El Trece), Lucía Rubio, opinó sin filtro sobre las fotos de las vacaciones de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Turín. El miércoles, la secretaria deen, opinó sin filtro sobre las fotos de las vacaciones deen Turín.





"Lo matan a Dybala y Oriana, para la edad que tiene, no me parece el cuerpo que tiene. Es hermosa, pero en las fotos de Instagram es una cosa y ahí (en la revista) es otra. Y a Wanda Nara la matan y a la chica no porque 'es joven'. En Instagram es una cosa y ahí... Seamos reales".





En cuanto a si estuvo con el futbolista, decidió desviar la respuesta: "Lo conozco de chica. Ahora no sé cómo está, cómo está su panza. Yo lo conocí cuando éramos chicos".





"Teníamos 15 años. Somos los dos de Córdoba y como él jugaba al fútbol. Salíamos a los mismos lugares y teníamos amigos en común. Pero bueno, no sé cómo está ahora", contó después.

Pero, una vez más, Domán le volvió a preguntar por si hubo un affaire con el jugador y lo negó de manera llamativa.





Y lejos de quedar afuera del tema, desde sus vacaciones junto a Paulo Dybala, la cantante decidió sumarse a la polémica que generó el comentario de la rubia.





La cantante optó por contestarle a Lucía Rubio a través de un "like" en Instagram a un comentario que realizó la cuenta Nutricion.ag, en el que criticó la postura de la secretaria de Doman y defendió el cuerpo real de la artista.

"Me parece un horror, sinceramente. ¿Por qué todo tiene que girar en torno al cuerpo? ¿Acaso es lo único que tiene el ser humano? El cuerpo es solo un envase, también existen otras cosas", indicaba el comentario al que adhirió Oriana.