La reacción de Marcela Tauro cuando se enteró que Jorge Rial dejaría "Intrusos": "Lo encaré y..."

"Intrusos", Jorge Rial regresó con bombos y platillos el 12 de noviembre pasado, y con muchos nuevos proyectos para lo que será el 2019. Después de la licencia que se tomó de la conducción deregresó con bombos y platillos el 12 de noviembre pasado, y con muchos nuevos proyectos para lo que será el 2019.





América para despedirse del emblemático programa de espectáculos a finales de febrero, para así encabezar otro proyecto dentro de la misma señal. Pero en los últimos días, el conductor habría llegado a un acuerdo conpara despedirse del emblemático programa de espectáculos a finales de febrero, para así encabezar otro proyecto dentro de la misma señal.





"Donde me quedo es en América, que es mi casa y de ahí no me muevo. Estamos viendo qué va a pasar con Intrusos. Creo que hay etapas", dijo Rial.





Contemplando la posibilidad de que el ciclo no tenga continuidad en 2019, Marcela Tauro reveló la charla que mantuvo con Jorge para saber sobre el futuro del mismo.





"No sabemos si termina, es una incógnita. Jorge nos dijo que se iba a fines de febrero, así que seguimos al aire todo el verano, pero uno nunca sabe", dijo la periodista en una nota con Revista Pronto.





Luego, reveló: "El otro día lo encaré a Rial y le pregunté si se iba en febrero. 'Si es así, yo me bajo ahora', le dije. Y me respondió: 'No, bancame, vamos a ver'. Así que no está concreto nada. Yo creo que Intrusos tiene cuerda para rato. Veremos".