La reacción de los Famosos ante el descargo de Juan Darthés

Juan Darthés dialogó en exclusiva con Mauro Viale y desmintió los cargos levantados por Thelma Fardin, quien acusó al actor de haberla violado durante una gira con Patito Feo en Nicaragua. Esta tarde,dialogó en exclusiva cony desmintió los cargos levantados por, quien acusó al actor de haberla violado durante una gira conen Nicaragua.

"No existió. Estoy muerto, indignado, con una bronca. No salí a hablar porque los médicos me recomendaron que no lo hiciera. Decidí mirar los medios, a partir de eso no te puedo explicar la noche que pasé. Cuando vi la denuncia", dijo.

Tras la aparición de Darthés, los famosos se volcaron a las redes sociales y lo destrozaron.

Dice que ella lo buscó a él y que él le dijo "vos tenés novio". Ese era el problema, no que era una niña. Hasta en su versión hace agua. — Florencia (@fetcheves) 13 de diciembre de 2018

"Vos tenes novio" dice que le dijo. A una nena que entra en tu cuarto le decís eso? Eso no sería el problema, el problema sería que era una nena. Que manera de pisarse. — malena pichot (@malepichot) 13 de diciembre de 2018

Le decís mentirosa a la niña que violaste!!! La estás violando otra vez!!!#BastaYA — griselda siciliani (@grisici) 13 de diciembre de 2018

Uno podía esperar que Darthés negara la acusación pero no que tomara el relato de la mujer que lo denuncia para darlo vuelta y responsabilizarla a ella que era menor. Ante un menor siempre el responsable es el mayor. ¿Cómo entonces no dió aviso del episodio a los otros mayores? — Cristina Perez (@Cris_noticias) 13 de diciembre de 2018

SE TERMINO EL SILENCIO, porque gracias al relato de #Thema muchas Mujeres y Hombre estan pudiendo contar lo que los abusos que sufrieron !!!!!!!! — Florencia Torrente (@ftorrente) 13 de diciembre de 2018

Ni en @laubfal ni en https://t.co/9wkNZyrCeE reproduciremos los dichos o declaraciones ni retuitearemos a Darthes. Fue tan cobarde que ni se presentó hoy a la audiencia donde él demandaba a @riverocalu. Que se ponga a derecho con la Justicia. Es lo único que vale. — Laura Ubfal (@laubfal) 13 de diciembre de 2018

Suponete que en tu cabeza delirante ella se metió en tu cuarto y TE FORZÓ. Igual tenia 16 años y vos 45.. No a lugar. https://t.co/EIZCO33vGl — (@connieansaldi) 13 de diciembre de 2018

El lenguaje no verbal lo dice todo. Mentís. Estas muerto,si. CARCEL YA — Mike Amigorena (@Mik3amigorena) 13 de diciembre de 2018

Embed La fuerza que imprimían para acorralarnos, hoy la usamos a nuestro favor para hacernos gigantes.

MIRA COMO NOS PONEMOS MIRA COMO NOS PONEMOS #MiraComoNosPonemos

Mas fuertes que nunca !!!!

Gracias #thelma , gracias @actrices_arg !!!!!!! — Florencia Torrente (@ftorrente) 13 de diciembre de 2018

De manual la declaración. Típico dar vuelta las cosas. — SofiaMacaggi (@SofiMacaggi) 13 de diciembre de 2018

Embed Elegir la victimización, el tratar de loca a la mujer. Amaneció sin ideas Burlando?

El que no se presenta ante la justicia tiene el culo sucio.

Vestuario de Showmatch fue vestuario de Patito Feo. 2 mujeres me contaron situaciones de acoso con esta pobre victima. NO TENES CARA. — Jimena Baron (@baronjimena) 13 de diciembre de 2018

Igual si una menor se te insinúa , vos que Sos el adulto responsable cortas de cuajo tal situación. El abuso no lo genera ella , el abusador Sos vos — Analia Franchin. (@analiafranchin) 13 de diciembre de 2018

"Estoy muerto" dijo Darthes...



Hay que jugarle al 48 en la Quiniela que es "El Morto qui parla" porque para estar muerto habló bastantes pavadas,,, — Fعrиαи∂σ PRєиSA (@FernandoPRENSA) 13 de diciembre de 2018

Mauro Viale entrevistó en una semana a dos violadores. Uno está preso, el otro esperemos que pronto también! — rodrigo lussich (@rodrigolussich) 13 de diciembre de 2018