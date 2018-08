La reacción de Lali Espósito tras las declaraciones de Martiano Martínez

Intrusos dispuesto a hablar de todo y en medio de la charla sorprendió con una inesperada confesión, al relatar que durante las grabaciones de una novela recibió golpes por parte de una actriz y que, como consecuencia, por un tiempo, perdió parte de la audición. El martes, Mariano Martínez estuvo en el piso dedispuesto a hablar de todo y en medio de la charla sorprendió con una inesperada confesión, al relatar que durante las grabaciones de una novela recibió golpes por parte de una actriz y que, como consecuencia, por un tiempo, perdió parte de la audición.

"Un día tenía que hacer una escena en la que me tenía que pegar y me pegó mucho, mucho de más, y me dejó casi sordo, con 40 % menos de audición en un oído durante un tiempo largo de mi vida", relató Mariano en el ciclo de América.

Pero además de aquel relato, Martínez pareció tirarle un palito a Lali, cuando dijo que su hija era fan de Tini Stoessel y no de su ex.

Por supuesto, Intrusos buscó a Lali para recoger su opinión al respecto de las declaraciones del galán y confesó saber sobre el tema de los golpes: "Sí, en su momento me lo comentó", arrancó a contar Espósito.

Y agregó: "A mí nunca me pasó. Pero siempre pasan cosas y uno tiene que estar atento. En un equipo de trabajo, de casi cien personas en una tira, todas son diferentes y tienen una intención diferente. Además, uno está expuesto. Por suerte, nunca me pasó. Me solidarizo con quien lo vivió, debe ser espantoso", dijo.

Luego, opinó sobre lo que muchos medios interpretaron como un "palito" de Mariano, al confesar que su hija prefiere a Tini Stoessel y no a ella. "Está buenísimo que sea fan de Tini. Al contrario, ¿qué tiene de malo?".

