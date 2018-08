La reacción de "Jujuy" Jiménez tras ser vinculada con el "Pocho" Lavezzi

Ezequiel Lavezzi se separó de Yanina Screpante tras una relación de 10 años, y según anunciaron en el programa El Diario de Mariana, el futbolista estaría en pleno romance con una conocida participante del Hace unas semanas se conoció quese separó detras una relación de 10 años, y según anunciaron en el programa, el futbolista estaría en pleno romance con una conocida participante del Bailando por un Sueño que está próximo a empezar.





"Es deportista y del más alto nivel; se separó el 4 de agosto después de idas y venidas, y está vez es definitiva porque hay abogados separando los bienes", introdujo la panelista Karina Iavícoli para ponerle misterio a la bomba, mientras que sobre ella, indicó: "Una modelo que incursionó también en el periodismo; es completa y tiene un perfil muy bajo".





"La nueva es una bomba, no lo puedo creer; vos que no me contestaste el teléfono y que vas a estar en el programa de Marcelo Tinelli, a vos te hablo Sofía Jujuy Jiménez; ella estuvo en China donde juega él". Enseguida revelaron que él es el 'Pocho' Lavezzi.





Lo cierto es que en diálogo con Ángel de Brito, Jujuy aclaró: "No lo conozco, ni idea. Primero, que está de novio y después que un like no significa nada. Le debe tirar likes a todas".

Embed Que estuve en China también? me hubiese encantado conocer ese país, no he tenido la suerte todavía y Kari, te respondí apenas salí de ensayar evidentemente llegó tarde mi mensaje pic.twitter.com/2XYQYQMPWS — Sofía Jujuy Jimenez (@sofiju) 28 de agosto de 2018







Luego en su cuenta de Twitter, lanzó: "¿Que estuve en China también? Me hubiese encantado conocer ese país, no he tenido la suerte todavía. Y Kari, te respondí apenas salí de ensayar. Evidentemente llegó tarde mi mensaje", escribió la morocha, dejando entrever que su corazón aún no tiene nuevo dueño.

Embed Salgo de ensayar y me encuentro con esto no puedo creer!!! no sé de dónde lo sacan o con qué sentido inventan ... NI LO CONOZCO!!! pic.twitter.com/Qv0WUJWukA — Sofía Jujuy Jimenez (@sofiju) 28 de agosto de 2018