La reacción del Rossi cuando le preguntaron por el romance entre Iliana Calabró y Emilio Disi

Emilio Disi e Iliana Calabró, que trascendió el lunes en el programa Pamela a la tarde, por El escándalo por el presunto romance entre el fallecido actor, que trascendió el lunes en el programa Pamela a la tarde, por América , sigue dando tela para cortar.

Este martes, a un día de disparada la noticia, fue la propia Elvira Ferrer- ex pareja de Disi- quien corroboró la veracidad de la historia, en diálogo con el ciclo de América. "Carlos Monti me llamó hace unos días por una data muy fuerte y muy precisa que él tenía de esta relación que tuvo con Iliana. Y me preguntó si era verdad, y yo le dije que sí, porque es verdad", reveló la mujer.

Como si la palabra de Elvira no bastara, Emiliano Parada, hijo del recordado intérprete, también confirmó la versión. "Me lo dijo mi padre y creo que fue un poquito más que una canita al aire", admitió.

Este miércoles, el despiplume continuó a todo vapor y Fabián Rossi, ex de Iliana, quien estaba casado con la hija de Calabró al mismo tiempo que trascurría la aventura de su pareja con Disi, no quiso hablar del tema, luego de que más temprano asegurara desconocer por completo la tremenda historia.

